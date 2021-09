Chiara Ferragni, l’annuncio ai fan: in arrivo un nuovo marchio

Chiara Ferragni firma un accordo per un nuovo marchio, scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità incredibile

Chiara Ferragni è o non è un’imprenditrice a tutti gli effetti? L’influencer cremonese non lascia indietro nulla ed è sempre pronta ad ascoltare proposte lavorative. Il suo marchio sta facendo il botto, prima con la linea di abbigliamento da donna, poi con quella da bambino ed infine con il materiale scolastico che sta andando a ruba.

Il suo è un vero e proprio impero che giorno dopo giorno si amplia, le novità con lei non finiscono mai e a quanto pare ha già firmato un nuovo accordo. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni firma un accordo con Safilo

Secondo quanto si legge sul sito dell’Ansa, Chiara Ferragni ha firmato un accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni con Safilo.

La linea di occhiali da sole e da vista sarà disponibile da gennaio 2022 ma sarà presentata nella prossima stagione Primavera Estate.

Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo ha affermato: “Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell’eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni”.

Anche l’imprenditrice ha annunciato la notizia su Instagram dove ha scritto: “Here we go again. Important business announcement for my brand @chiaraferragnibrand

From January 2022 we’ll have our own eyewear collection produced by @safilogroup”.

L’annuncio è già diventato virale e i fan non vedono l’ora di scoprire il nuovo brand che si prospetta un successo.

Non ci resta che attendere ancora qualche mese prima di scoprire altri dettagli della nuova collezione, il web sta già tartassando l’influencer con commenti e domande riguardo alla linea, ma per il momento tutto resta top secret. E’ ancora presto per spoilerare i particolari, non ci resta che rimanere sincronizzati.