Europa Conference League: il CSKA Sofia primo avversario della Roma ai gironi

Il CSKA Sofia sarà il primo avversario della nuova e sorprendente Roma di Mourinho in Europa Conference League: i dettagli.

L’inizio scoppiettante della nuova stagione della Roma è soprattutto merito del suo allenatore, ex Tottenham e Inter, Mourinho. Il tecnico portoghese ha stravolto il modo di giocare nella “Capitale” giallorossa, alzando l’asticella delle qualità.

Non a caso nelle prime tre giornate di Serie A Tim, i giallorossi sono a punteggio pieno con ben 9 punti all’attivo. Ad oggi la Roma non conosce rivali in allenamento così come durante le sfide, dimostrando di avere un gioco fluido e con ritmi forsennati.

Un bel biglietto da visita per Zaniolo e compagni, pronti a misurarsi con una nuova realtà europea, denominata “Europa Conference League“. In programma, giovedì ci sarà la prima uscita del Girone C, dove a far compagnia agli uomini dello “Special One” ci saranno, CSKA Sofia, Bodo Glimt e Zorya.

La prima sfida si terrà nella Capitale, all’Olimpico dove i giallorossi ospiteranno i bulgari di Stoycho Mladenov

Europa Conference League: il CSKA Sofia, primo ostacolo della Roma ai gironi

Non poteva iniziare meglio il nuovo “corso” della Roma di Mourinho, fortificata da innesti all’altezza della situazione durante il mercato estivo e con il recupero di Zaniolo, come freccia aggiuntiva nell’arco a disposizione del tecnico lusitano.

Dal prossimo giovedì, i giallorossi dovranno testimoniare il loro gioco spumeggiante e ricco di pressing sui portatori anche in Europa, nel nuovissimo teatro della “Conference League“.

In programma , giovedì 16 Settembre ci sarà la sfida contro il CSKA Sofia, reduce da un pareggio “beffa” in patria, nei minuti finali dopo aver giocato quasi tutto l’intero match in inferiorità numerica.

La situazione del campionato bulgaro del CSKA fa “dormire sonni tranquilli” a Pellegrini e compagni, i cui tre punti dovrebbero essere a portata di mano. La squadra di Stoycho Mladenov occupa attualmente la quinta posizione con 10 punti all’attivo, ma con ben tre sfide da recuperare.

Nonostante il momento non esaltante della compagine bulgara, il coach carica l’ambiente in vista della prima sfida europea: “Abbiamo toppato perchè in realtà pensavamo troppo alla sfida con la Roma…”.

Il flebile blasone in campo europeo degli ultimi dieci anni e i lungodegenti tra i non disponibili per la compagine di Sofia sulla “carta” dovrebbero favorire il primo successo per i giallorossi, ai gironi della nuova manifestazione europea: parola al campo!