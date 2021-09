Enrico Papi, sorpresa inaspettata: la notizia stende i fan

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 12 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel. Ecco tutti i dettagli

La nuova stagione televisiva è appena iniziata e qualche programma ha debuttato nella serata del 12 settembre 2021, intrattenendo i telespettatori in queste prime domeniche di fine estate.

Diverse trasmissioni hanno dato il via, tra questi su Canale 5 “Scherzi a parte” con Enrico Papi che dopo tanti anni è tornato sul piccolo schermo di Mediaset. Su Rai 1 è andato in onda il docu-film Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà. Dunque non ci resta che scoprire quali sono stati i dati auditel degli ascolti e lo share di questo nuovo inizio.

Ascolti tv: chi ha vinto la serata del 12 settembre 2021?

Mediaset inizia con il botto, il debutto di “Scherzi a parte” su Canale 5 conquista il primo posto sul podio e la scelta degli autori di Enrico Papi come conduttore si rivela un successo strepitoso. Il programma di intrattenimento si aggiudica 3.506.000 spettatori con uno share del 21.3%.

A seguire su Rai 1 Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà ha intrattenuto 2.405.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Analizziamo i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano ieri sera.

Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 1.119.000 spettatori, 5.5% di share e N.C.I.S. New Orleans 1.189.000 spettatori, 6.1% di share.

Italia1: “Pressing” 467.000 spettatori con il 3.3% di share.

Rai3: Martin Eden 671.000 spettatori, 3.7% di share.

Rete4: Come un uragano, 686.000 spettatori e 3.8% di share.

La7: “Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi” 348.000 spettatori pari al 2.6% di share.

Tv8: “MasterChef” 504.000 spettatori con il 3% di share.

Nove: Corpi da reato 328.000 spettatori con l’1.9% di share.

Ieri sera su Rai 1 nella sezione access prime time, ha debuttato la nuova edizione di “I soliti ignoti- il ritorno” che ha conquistato 4.065.000 spettatori e il 20.1%. Ha superato di gran lunga “Paperissima sprint” in onda su Canale 5 che invece ha intrattenuto 3.008.000 spettatori con uno share del 14.9%.