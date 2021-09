“Fisico da ventenne”, Eva zittisce tutti con una posa mozzafiato FOTO

La bellissima modella ha lasciato di stucco il pubblico di Instagram con uno scatto mozzafiato dove sfoggia il suo fisico da urlo.

Eva è una delle donne più amate e desiderate su Instagram e non solo.

Seguita da 1 milione di followers si diverte ad ammaliare il pubblico con degli scatti sensazionali.

Eva di recente ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale a causa degli attacchi di panico di cui soffre da molto tempo. La prima volta che si sono manifestati è stato circa 20 anni fa, quando si è ammalato per la prima volta suo marito Riccardo Schicchi, scomparso nel 2012.

L’ultimo attacco di panico che l’ha condotta in ospedale è avvenuto in seguito alla morte del suo autista Janosh al quale ha assistito e che è ”morto tra le mie braccia”, come lei stessa ha dichiarato.

La posa sensazionale di Eva

In una recente intervista a ‘Tuttosport’ l’attrice ungherese aveva dichiarato:

“A un certo punto ho iniziato a sentire il cuore battere, soffro di extra-sistole, poi comincio ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. Ero convinta di morire, le mani mi si sono addormentate, poi le gambe… a quel punto mio marito mi ha portata in ospedale. Ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo in cui ti senti che te ne stai andando; è stato terribile”.

La bellissima Eva ora si è fortunatamente ripresa e in questo post si mostra in tutta la sua bellezza con indosso un bikini che mette in risalto le sue forme da urlo.

Sono migliaia i like e i commenti che hanno invaso la sua pagina Instagram non appena ha pubblicato il post.