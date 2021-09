La giovane ha condiviso due scatti in piscina mentre sfodera un fisico perfetto incorniciato da un bikini rosso corallo decisamente succinto.

L’estate sta finendo e presto anche le giornate di festa al mare ed in piscina per le sorelle Ferragni finiranno. Lo sa bene la secondogenita di casa Ferragni che dopo la sua remise en forme l’anno scorso durante il primo lockdown ha deciso di mostrarsi sempre più sui social ai fan che la seguono con curiosità.

Francesca Ferragni ha lottato tanto, e lo sta facendo ancora oggi, per mantenere uno stile di vita sano, in cui non solo alimentazione ma anche allenamento costante sono i capisaldi per restare in forza e avere maggiore energie per affrontare le giornate. Tale bellezza raggiunta è stata mostrata anche nell’ultimo carosello di scatti nella sua pagina personale, vediamoli insieme.

Francesca Ferragni non ha rivali, la più bella di tutte con le sue forme perfette

