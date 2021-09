La tragedia è avvenuta all’uscita di scuola questo venerdì 10 settembre intorno alle ore 17:15: la vittima è morta sul colpo.

Tragedia nell’Isère, dipartimento degli Auvergne-Rhône-Alpes nel sud-est della Francia. Lo hanno riferito i media locali: questo venerdì 10 settembre un 17enne è morto investito da un treno. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, il dramma è avvenuto all’uscita di scuola intorno alle ore 17:15, quando l’adolescente si è gettato sui binari davanti ai suoi compagni. Fortemente scioccati per l’accaduto, i testimoni sono attualmente seguiti da una cellula dell’unità operativa psicologica.

La procura della République de Vienne annuncia l’avvio all’inchiesta

La città di La Verpillière è ancora sotto shock per quanto accaduto questo venerdì sera. La notizia trova conferma nei principali notiziari francesi: un liceale di 17 anni si è gettato sotto un treno. “È drammatico, a 17 anni, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico…“, queste sono state le prime parole di Patrick Margier, sindaco locale. Il politico ha in seguito specificato il luogo dell’incidente, tra il passaggio a livello e la stazione del comune. Stando a quanto riferito dal sindaco, il giovane studente del Lycée Sainte-Marie Lyon, ubicato accanto alla stazione, si sarebbe suicidato davanti agli occhi di due o tre dei suoi compagni di classe intorno alle 17:15, al termine delle lezioni. “Era seguito da uno psicologo […] era un giovane apparentemente depresso.”

Sul posto sono accorsi i servizi sanitari per supportare i la madre e i compagni della vittima e ascoltare i testimoni del dramma. All’interno della struttura scolastica è stata istituita un’unità psicologica per supportare i coetanei della vittima. “La Verpillière in lutto. Stasera tutti i nostri pensieri sono con la famiglia e tutti i suoi compagni di scuola. I nostri pensieri al diciassettenne che ha lasciato la sua vita al passaggio a livello della città.“, ha scritto su Facebook il sindaco Patrick Margier.

La procura della la République de Vienne ha annunciato l’avvio all’inchiesta per ulteriori accertamenti sulla vita del 17enne e su quanto accaduto venerdì.

Fonte La Dauphine Libéré