Giorgia Rossi, la bravissima giornalista si è contraddistinta per il suo ottimo debutto con DAZN, ma gli occhi del web si fermano proprio lì…

Un inizio di campionato scoppiettante per Giorgia Rossi, la giornalista sportiva infatti amatissima dagli appassionati di calcio ha da poco intrapreso la collaborazione con DAZN. Sempre sorridente e professionale, la Rossi riesce con la sua dialettica ad avere tutti gli occhi su di sé. Il suo profilo Instagram è sempre molto seguito sia da chi ama il calcio ma anche da chi è ammaliato dalla sua incredibile presenza.

Una bellezza – a detta dei fans – sofisticata ed elegante. Spesso la giornalista si ritrova a subire i paragoni con l’altra collega – Diletta Leotta – su cui però preferisce non intervenire. Anche sul suo ultimo post il riferimento, seppur velato, non è mancato.

Giorgia Rossi, l’outfit super attillato illumina il bordo campo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Concluso il weekend dedicato al calcio, Giorgia Rossi ringrazia sul web i suoi sostenitori e lo fa con due foto ed una didascalia: “Una serata incredibile. Il calcio è lo sport più bello del mondo, ieri ne ho avuto l’ennesima conferma. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, a prestissimo” gli scatti ovviamente sono molto apprezzati dal web che la omaggia con commenti simpatici e ad effetto.

L’outfit è stato approvato dalle fans, 10 e lode. Sportivo, perfetto per il bordo campo, composto da denim blu slavato a vita alta a cui ha abbinato un body nero super attillato che mette in mostra la fisicità esplosiva, senza esagerare.

Come già accennato, non manca il riferimento alla collega: il fan non fa nomi ma dice espressamente come la Rossi batte tutti, anche la nota giornalista sportiva.

E poi, una camicia nera tenuta sbottonata, perfetto per le temperature di settembre: “Incredibile bellezza” è uno dei tanti commenti. Tra le storie si vede anche il post-partita, cena con i colleghi per chiudere in bellezza la settimana calcistica e proiettarsi nella nuova settimana lavorativa.