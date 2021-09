Giucas Casella è uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’illusionista è pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia

Giucas Casella è uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip: è stato scelto dal conduttore Alfonso Signorini. Nome d’arte di Giuseppe Casella Mariolo ed è nato a Palermo ed è un illusionista, famoso per la sua capacità di far addormentare le galline. Ha portato la sua arte all’interno di molti programmi della televisione, dove si è esibito in numeri di ipnosi e suggestione che hanno coinvolto sia i personaggi famosi che gli animali.

Giucas Casella, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Nel 1979, Pippo Baudo capì di volerlo con lui nella sua prima esperienza da conduttore con Domenica In. Successivamente ha preso parte al programma Fantastico, condotto dal presentatore televisivo Enrico Montesano, poi ancora è stata la volta del Festival di Sanremo nel 1988 e ancora tanto altro. La sua carriera da qui è stata tutta in discesa. Nel 2008 ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, che però abbandonò a causa di un malore. Nel 2018 ci ha riprovato ma dopo sei settimane ha dovuto abbandonare per problemi di salute. Adesso però non ha intenzione di fermarsi davanti a niente e nessuno: vuole portare a termine questa sua esperienza e tornare sotto ai riflettori dopo questi anni in cui lo abbiamo visto sempre e solo nei salottini di Barbara D’Urso.

Per scoprire come andrà la sua esperienza, non ci resta da fare altro che attendere la prima puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip che avrà inizio proprio questa sera su Canale Cinque alle 21:30.