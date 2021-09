Questa mattina, a Grado, in provincia di Gorizia, un uomo di 44 anni è morto in un tragico incidente mentre si recava a lavoro in bici. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Un uomo di 44 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Grado, in provincia di Gorizia. Il 44enne, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo in bicicletta via Monfalcone per recarsi a lavoro, quando improvvisamente si è scontrato contro un Suv. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 che hanno constatato il decesso del ciclista. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Gorizia, drammatico incidente stradale: 44enne muore mentre va a lavoro in bici

Incidente mortale questa mattina, lunedì 13 settembre, in via Monfalcone a Grado, piccolo comune in provincia di Gorizia.

La vittima è Samuele Gregori, 44enne residente nel paese goriziano. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione locale de Il Piccolo, Gregori si stava recando a lavoro in bicicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un Suv, uno Hyundai Santa Fe.

Sul luogo della tragedia, davanti al Villaggio Europa, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. Lo staff medico ha provato a rianimare il ciclista, ma ogni tentativo è risultato vano. Alla fine i soccorritori si sono arresi costatandone il decesso, sopraggiunto, riporta la redazione de Il Piccolo, per le gravissime ferite riportate nel sinistro.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di rimettere in sicurezza il tratto stradale interessato, ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge e ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto costato la vita al ciclista e risalire ad eventuali responsabilità.