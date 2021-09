Grande Fratello Vip riparte: per la prima puntata, la sorpresa più desiderata

Il Grande Fratello Vip è pronto a ripartire, ma Alfonso Signorini sembra avere in riserbo un po’ di sorprese per i suoi fans: i segnali parlano chiaro

Finalmente il momento è arrivato: mancano poche ore all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e i telespettatori non ci stanno più nella pelle. Soprattutto dopo l’incredibile successo della scorsa edizione che si è conclusa soltanto a marzo 2021. Questa sera un gruppo di nuovi concorrenti entrerà nella casa più spiata d’Italia, dando inizio ad una nuova edizione. L’ultima andata in onda raggiunse numeri incredibile, e forse è proprio per questo che Alfonso Signorini fa fatica a lasciare andare i vecchi concorrenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Enrico Papi, sorpresa inaspettata: la notizia stende i fan

Grande Fratello Vip, la sorpresa di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e. F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v)

Infatti, i fans dell’ex edizione hanno notato qualcosa di strano sui profili dei loro beniamini: alcuni vecchi concorrenti sono in treno, diretti verso una meta misteriosa. Altri sono spariti, e altri ancora si sono lasciati scappare qualche frase ambigua. Facendo due calcoli, i fans hanno cominciato a sospettare che stasera vedremo il vecchio cast accogliere quello nuovo durante questa prima puntata. Sarebbe un bel modo per rivedere tutti insieme il gruppo che ci ha fatto sognare nella scorsa edizione, con le loro storie d’amore, le loro vicende e ancora tanto altro. Non è ancora certa questa notizia, ma da quello che sta trapelando dai social, tutto urla che questa sera vedremo ancora una volta il cast dell’ultima edizione andata in onda fino allo scorso marzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ti sta da Dio” Francesca Fialdini premio stupefacente per trasparenze da sogno – FOTO

Sarebbe davvero una bella sorpresa quella del conduttore e direttore di Chi Magazine, ma per averne la certezza non ci resta che attendere questa sera che comincerà la prima puntata di questa sesta e nuovissima edizione.