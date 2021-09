Il Paradiso delle Signore, la soap più attesa di Rai 1 torna con la sua sesta stagione: tutte le anticipazioni di lunedì 13 settembre.

Il Paradiso delle Signore torna finalmente su Rai 1. Dopo i colpi di scena (e le dipartite) dell’ultima stagione, la serie con protagonista Alessandro Tersigni andrà in onda per una sesta stagione ricca di sorprese.

L’ultimo episodio della scorsa stagione ha visto la rottura ufficiale tra Vittorio e Marta. I due si amano ancora, ma hanno ormai capito che le loro vite sono troppo diverse e che difficilmente riusciranno a farle combaciare. Anche Rocco e Maria stanno attraversando un momento difficile. I due sono sul punto di sposarsi, ma non hanno le idee chiare per il futuro. Il padre di Maria, infatti, vorrebbe che tornassero entrambi in Sicilia dopo il matrimonio, cosa che potrebbe rovinare il futuro da ciclista del giovane magazziniere. Quando a Gabriella, la stilista ha accettato l’offerta del marito di partire per Parigi. Questo, però, significa lasciare per sempre il Paradiso.

Leggi anche -> Negramaro. Il nuovo singolo “Ora ti canto il mare” è pura poesia in attesa del nuovo tour

”Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 13 settembre: un nuovo inizio per Vittorio

Leggi anche -> La Casa di Carta 5. Il destino di Tokyo: l’ipotesi che rimette in gioco i piani del Professore

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che, dopo la rottura con Marta, Vittorio non si scoraggerà. Il direttore del Paradiso lavorerà su nuove idee, tra cui quella del Paradiso Market, la muova rivista diretta da Umberto Guarnieri. Gabriella invece lavorerà alla sua ultima collezione per il grande magazzino. Per la stilista è giunta l’ora di partire per Parigi.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che la prima puntata della sesta stagione vedrà due grandi ritorni: Teresa Amato e Roberto Landi, ex collaboratore artistico di Vittorio. Grazie a loro, la vita del grande magazzino milanese tornerà ad animarsi.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda lunedì 13 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!