“Brava tu amore”, Laura Cremaschi in tuta aderente esalta le forme: pronta a darti una “lezione” – FOTO

Laura Cremaschi sfida la censura con un top e un pantalone super aderenti. La professionista sportiva è pronta a dare lezioni.

L’ex “Bonas” di Avanti Un Altro, Laura Cremaschi ha sorpreso tutti in occasione di una foto lanciata su Instagram, solo per cuori forti.

La showgirl ha confermato l’etichetta di “Regina del web” che si porta dietro da tanto tempo. Sui social ormai rappresenta una vera e propria certezza e non solo in termini di bellezza. L’ultima uscita su Instagram ha il sapore della professionalità sportiva, una dote che quasi nessuno conosceva di lei.

Nell’occasione, Laura regge tra le mani una racchetta dal tema particolare, idonea per svolgere il gioco che sta spopolando in Italia in questi mesi, ovvero il “Padel“. “Chi si accomoda per sfidarmi?” tuona nel post la showgirl, pronta a sfidare il primo avversario di turno e mostrare le sue immense qualità.

Innegabile è la sua incredibile bellezza accompagnata da un sensualità senza freni. Il top aderentissimo esalta le meraviglie del suo monumentale aspetto fisico. E voi, invece, siete proprio sicuri di essere al suo stesso livello di bravura e bellezza?

Laura Cremaschi irrompe sui social e lancia un “guanto” di sfida stuzzicante – FOTO

