“Love is in the Air” anticipazioni 14 settembre: tutti contro Serkan

Love is in the Air è una delle serie tv più amate del momento: siamo al secondo appuntamento della settimana e le cose tra Eda e Serkan non migliorano

Love is in the Air è senza ombra di dubbio la serie tv turca più amata del momento. Nei precedenti episodi, abbiamo visto Eda rinunciare definitivamente all’idea di tornare insieme a lui per aiutarlo ad uscire da galera, sotto ricatto della nonna che li vuole distanti. Eda è devastata: sa di dovergli stare lontano adesso ma non sa se riesce a farlo. Lei e Serkan erano molto vicini ultimamente ed entrambi stavano cominciando a credere davvero che sarebbero riusciti a sistemare le cose e a ritornare insieme.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Balca non ha alcuna intenzione di mollare con Serkan, continua a provarci ma quest’ultimo non si rassegna all’idea di dover perdere Eda. Infatti decide di andare a casa sua per poterle parlare ma la zia lo manda via, e anche le amiche di Eda non sono più disposte ad aiutare Serkan. Lui è disperato, non sa più come fare per riuscire a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata. Intanto Ayfer ha trovato una specie di sintonia con lo Chef Alexander, i due sono sempre più vicini e Ayfer si sente strana all’idea di rimettersi in pista dopo così tanti anni. Ma soprattutto come reagirà Eda quando scoprirà che sua zia ha un ammiratore che le sta facendo la corte da quando l’ha conosciuta? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Domani andrà in onda il secondo episodio della settimana che tutti stavano attendendo: i fans non vedono l’ora di rivedere insieme Eda e Serkan.