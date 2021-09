Valanga di critiche per la presenza di Melissa Satta su Sky Calcio, lei però non rinuncerà a rispondere alle offese pubblicamente.

La prima puntata della fedele risposta ai più gettonati quesiti calcistici della domenica ha finalmente accolto i suoi appassionati nella giornata di ieri, 12 settembre. L’inizio della nuova stagione di “Sky Calcio Club“, da tempo condotta dal noto giornalista e telecronista sportivo, Gianni Caressa, ha deciso però di accogliere per quest’annata nel suo team, la showgirl Melissa Satta.

Seppur ancora in piena fase di “rodaggio”, come ha tenuto ad ammettere a pochi istanti dall’inizio della nuova esperienza sul piccolo schermo, la stessa ex velina, ha dato adito ad una bufera di critiche e polemiche a riguardo. A questo punto, la risposta di Melissa non si farà attendere.

Melissa Satta su Sky si difende dalle critiche: “Un insulto alla meritocrazia”

Le parole taglienti dell’ ex giocatore, Paolo Ziliani, non baderanno all’utilizzo di mezzi termini e si ripercuoteranno, assieme a molti altri pareri di altri esperti in materia, sulla presenza della Satta all’interno della trasmissione. “Dramma del giornalismo“, afferma in un recente post su Twitter, ponendo l’accento sull’evidente per lui ampia scelta di “giornaliste competenti” e di conseguenza alla “inattendibilità” di Melissa a ricoprire tale ruolo, in quanto “legge e recita“. Insomma un vero “insulto alla meritocrazia“, anche secondo i riscontri condivisi tra i commenti.

La stessa soubrette di origini statunitensi, però, ha poco fa espresso il suo feedback ad adrenalina esaurita dopo la messa in onda di ieri. “Piano piano imparo“, scrive Melissa in difesa delle sue intenzioni in un post sul suo profilo Instagram. In cui sembra far luce sul dilemma su citato traendo invece con umiltà le sue prime impressioni. Man mano si abituerà, afferma la showgirl, “a questo nuovo modo per me di fare tv“, e soprattutto riferendosi al suo protagonista e collega Caressa, “non è male imparare dai migliori“.

Che per la Satta, escludendo le questioni di cuore, questa sia la prima esperienza ufficiale in prima persona a trattare tematiche riguardanti il “campo da gioco” non è da rinnegare. Eppure sembra che potrebbe, al di là dei pregiudizi ed almeno stando al parere di altri telespettatori, “stupire presto“, e dare così uno schiaffo morale a questi primi ed assai diffidenti riscontri.