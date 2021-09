Meteo, che tempo farà oggi 13 settembre 2021? L’estate è davvero finita come sembra? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere la giornata.

Ci siamo lasciati ieri con temperature stazionarie su tutta Italia che oscillavano tra i 27° ed i 30°, qualche temporale soprattutto al Sud e sulle isole. L’estate sembra davvero finita e per quanto il sole illumini le nostre giornate il tempore caldo è solo un ricordo.

Prepariamoci a prendere dall’armadio qualche giubbetto perché soprattutto la sera si uscirà a maniche lunghe.

Le previsioni del tempo di lunedì 13 settembre 2021

Il tempo sarà sereno in tutta Italia, fatta qualche eccezione dell’ultim’ora, ma vediamo la situazione nel dettaglio.

NORD

Al Nord sono previste delle precipitazioni concentrate nelle ore centrali della giornata, soprattutto in Friuli Venezia Giulia e locali annuvolamenti sulle Alpi. In tutte le altre regioni tempo bello e soleggiato, le temperature oscilleranno tra i 28° e i 32°.

CENTRO

Al Centro il cielo sarà abbastanza nuvoloso, soprattutto lungo la costa tirrenica ed in Sardegna. Qualche nube sarà presente anche sull’Appennino e sono previsti dei rovesci diurni. Le temperature oscilleranno tra o 27° ed i 31°.

SUD

Al Sud tempo bello in tutte le regioni tranne in Calabria e in Sicilia dove sono previsti dei deboli rovesci. Il mal tempo vero e proprio arriverà verso la fine di settembre, per ora la situazione è stazionaria ovunque. Le temperature oscilleranno tra i 27° e i 30°.

