Sara Croce, bellissima la modella nel suo costume bianco ottico. In riva al mare, mostra un paesaggio mozzafiato e lei, semplicemente “Paradisiaca”.

Bellissima, quasi da infarto Sara Croce, la modella nota anche nel piccolo schermo per la sua partecipazione al preserale su Canale Cinque, “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis. E’ un trionfo sui social: raggiunto il milione di followers, per la modella ogni scatto si rivela un successo.

Viso dai lineamenti eleganti ed un fisico che parla da solo, per Sara è assolutamente facile ottenere le simpatie del web. Spesso pubblica shooting fotografici, sono pochi i selfie che la stessa propone nei momenti di relax. L’ultima foto è “Paradisiaca” qualcuno l’ha così definita, per quale motivo? Non resta che scoprirlo insieme.

Sara Croce, il total white conquista il web

“Wake me up when September ends” forse la citazione musicale – come qualcuno peraltro ha precisato – non è così originale, ma la foto sicuramente è un colpo al cuore per chiunque la guardi. Sara Croce propone, a differenza di altre sue “colleghe” – uno scatto a tema estivo anche se l’orario scelto rende perfettamente l’idea di una stagione che si sta concludendo.

Sicuramente scattata nel tardo pomeriggio quando il sole inizia a tramontare, la modella passeggia sulla battigia e viene bagnata dalle onde del mare. Con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte, la Croce assume una posizione eretta ben definita che permette di ammirarla in tutta la sua fisicità.

“Bellissima, strepitosa, una dea, bella…” sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto al post. I capelli sciolti conferiscono movimento allo scatto in costume, bianco ottico. Modello intero dalla scollatura ben strutturata che lascia intravedere le abbondanze della Croce. Una tonalità che sulla pelle chiara della stessa si abbina perfettamente conferendole quel tocco angelico ma al contempo seducente. Un mix perfetto che si rivela pericoloso.

Bellissima sia acqua e sapone che truccata, la giovane 23enne sicuramente avrà davanti una strada piena di successi. Ha tutte le carte in regola per rimanere in televisione per tanto, tanto tempo.