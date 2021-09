La serie di istantanee al cardiopalma della modella Cecilia Rodriguez conquistano il web in pochi istanti: i fan sono meravigliati: “non puoi farmi questo…”.

La showgirl e modella di origini argentine, Cecilia Rodriguez, desidera condividere quest’oggi, con il suo vasto pubblico, quelli che sono i salienti dettagli della sua ultima emozionante esperienza di vita. Per l’ex gieffina e naufraga de “L’Isola Dei Famosi” si è appena conclusa un’esperienza di pura condivisione con il suo grande amore, l’ex ciclista su strada Ignazio Moser. E, per festeggiare nel migliore dei modi, ha deciso di non tenere per sé il suo contagioso entusiasmo.

“Che emozioni… Non puoi farmi questo…“, ammetteranno in tal modo il loro pensiero i suoi fan soltanto dopo aver visualizzato con stupore i primi particolari, a ben dire ricolmi di adrenalina, di questo lunedì 13 settembre.

Cecilia Rodriguez: “non puoi farmi questo…”, le FOTO al cardiopalma rapiscono il web

