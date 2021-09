A scatenare gli animi dei fan della campionessa Federica Pellegrini sarà uno scatto come prova del suo fisico leggendario: “stanotte ti ho sognato”, e…

La nuotatrice miranese classe 1988, Federica Pellegrini, amata sin dai suoi esordi per via del suo talento nella disciplina del nuoto, quanto per il suo fascino che dimostra tutt’oggi di trattenere in sé dell‘irresistibile, ha appena condiviso uno scatto che diviene a pochi istanti dalla sua pubblicazione estremamente emozionante.

La divinità in stile libero, dopo aver orgogliosamente e vittoriosamente preso parte ad una competizione per l'”International Swimming League” in quel di Napoli. Le gare, iniziate a fine agosto 2021, si concluderanno il prossimo 30 settembre. Il secondo posto raggiunto dalla pluricampionessa nella gara per i duecento metri, dopo l’esperienza con le “Olimpiadi di Tokyo”, si dimostra senza dubbio un’immensa soddisfazione. Per tal motivo sentirà di sfoggiare tutta la sua “essenza leggendaria”.

Federica Pellegrini: “stanotte ti ho sognata…” la FOTO scatena tutti: fisico da leggenda

