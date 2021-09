Valentina Ferragni condivide con il web il suo soggiorno a Napoli, ecco cosa ha fatto l’influencer. I fan stentano a crederci

Per Valentina Ferragni le vacanze non sono ancora finite e anche il weekend appena passato è stato trascorso in qualche parte dell’Italia. Ha alloggiato a Napoli e su Instagram ha pubblicato alcuni scatti di questo mini soggiorno.

Classe 1992, sorella di Chiara e Francesca Ferragni, ha seguito le orme della regina delle influencer diventando anche lei una fashion blogger e aprendo un proprio brand. Oggi è seguita da quattro milioni di follower con i quali condivide tante foto e momenti delle sue giornate.

GUARDA QUI>>>“Spettacolo puro”, Francesca Ferragni blocca il web: nell’ultimo scatto in bikini è uno schianto – FOTO

Valentina Ferragni a Napoli è ancora più bella – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

GUARDA QUI>>>“Nessuno può dimenticarlo”, Annalisa sul palco con il vestito cortissimo: infarto assicurato – FOTO

Dopo il matrimonio di amici, Valentina Ferragni e il suo fidanzato sono rimasti lì per trascorrere il fine settimana ed hanno vissuto momenti pazzeschi.

In primo luogo l’influencer ha ricevuto il bouquet di fiori dalla sposa e il compagno ha già preso un volo per il Messico, si fa per dire. Poi non hanno perso occasione di mangiare piatti tipici e gustare qualsiasi cosa Napoli avesse da offrire.

Così su Instagram la sorella di Chiara Ferragni ha postato una serie di foto dove ha condiviso con il web alcune pietanze strepitose e uno scatto dove si mostra intenta a mangiare la pizza.

“This is only 48 hours in Napoli”. Scrive l’influencer sotto al post. Qualcuno commenta: “Napoli è Napoli” e poi ancora “Mamma mia ti piace tanto mangiare”. Per non parlare di baci e applausi lasciati sotto alle foto.

Dove saranno diretti il prossimo weekend Valentina e Luca? I fan non vedono l’ora di scoprirlo, ormai la Ferragni ha instaurato un rapporto solido con i propri follower e non perde occasione di renderli partecipi della sua vita che è sempre piena di sorprese e novità.