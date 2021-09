La Gentili ha condiviso un video su instagram dove sfila nello studio di un noto programma per cui ha iniziato a condurre

Veronica Gentili inizia una nuova esperienza alla conduzione del noto programma Controcorrente. Su instagram ha condiviso il video mentre sfila con un abito elegante in satin verde e mostra lo studio del programma indicando con il dito la scritta “Controcorrente”. Non potrebbe essere più felice di così, la Gentili sta conquistando sempre più spazio in televisione.

Veronica Gentili conquista Rete 4 per Controcorrente

La conduttrice di Stasera Italia weekend ha conquistato anche il prime time domenicale di rete 4. Ormai la sua carriera come conduttrice di programmi che trattano temi di attualità e politica, è sempre più in crescita. Si sta guadagnano la sua fetta target con il talento e la serietà che la contraddistinguono. Il suo approfondimento politico trova quindi nuovo spazio sui palinsesti televisivi con un appuntamento da sabato a domenica alle 20.30 in sostituzione a Stasera Italia Weekend. Ma le novità non sono finite, infatti da domenica 19 il programma si estenderà fino a mezzanotte. La Gentili è quindi pronta più che mai a tornare a ricevere i suoi ospiti e opinionisti pronti ad affrontare temi d’attualità.

In settimana invece lascerà spazio a Barbara Palombelli. Per quanto riguarda martedì, sarà presente nel prime time di Italia 1 con il nuovo programma Buoni o Cattivi. Di strada ne ha fatta moltissima nel mondo del giornalismo la bella Gentili, e pensare che la sua carriera è iniziata come attrice e sceneggiatrice. Poi dalle prime esperienze in televisione la volevano confinare nel ruolo di opinionista bella ma che doveva parlare poco. Invece superando ogni pregiudizio e cattivo pensiero su di lei, ha dimostrato di saper condurre al meglio programmi di temi politici e attuali. Inoltra ha anche scritto un libro, Gli immutabili pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo.

La Gentili poi continua a scrivere anche articoli come qualsiasi giornalista, per Il fatto quotidiano. La sua carriera è iniziata nel 2013 quando si è fatta conoscere a Piazzapulita e poi nel 2015 è diventata Giornalista pubblicista. Ad oggi la strada che ha fatto è tanta e ancora tanta ne dovrà fare ma sicuramente può essere soddisfatta dei suoi obiettivi raggiunti.