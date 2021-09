“Mi fai impazzire, vietata ai minori”, Wanda Nara, la camicia si apre proprio lì: visione mai vista. Bombe… – FOTO

Wanda Nara come ogni giorno delizia i suoi numerosi followers con scatti al limite della censura. La compagna di Mauro Icardi oggi si è presentata su Instagram con uno scatto diverso dal solito…

Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez, oggi ha deliziato i suoi numerosi followers con uno scatto molto particolare. Cappello di Prada, occhiali Balenciaga euna camicetta devastante che si apre proprio sul davanti, dove viene fuori in primo piano una delle parti più belle della showgirl argentina: il décolleté. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l’outfit definito da uno dei suoi fan come “vietato ai minori“. I likes al post, al momento, sono oltre 55mila.

Wanda Nara, la camicia si apre in mezzo al seno. Visione mai vista – FOTO

