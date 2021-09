“Ma le altre lo sanno?”. Alba Parietti, il vestito di pizzo scoperto nei punti giusti: bellezza intramontabile – FOTO

Alba Parietti. La leonessa della televisione italiana sfodera una foto su Instagram di una sensualità unica. Si appresta a iniziare un impegno non da poco: unica

Si è appena conclusa la 78esima Mostra del Cinema di Venezia e dell’edizione della kermesse di quest’anno rimaranno sicuramente impresse le immagini del carpet che ha visto sfilare stelle di primo piano.

Tra queste indubbiamente anche una raggiante Alba Parietti che non è mancata alla proiezione del documentario “De André. Storia di un impiegato”, un’opera che rappresenta un percorso tra musica e immagini realizzato per omaggiare il cantautore genovese. Ha accompagnato Cristiano De André, protagonista del film incentrato sul rapporto speciale che aveva con il padre: i due sono stati una coppia dal 2010 al 2014 ma hanno mantenuto un’amicizia straordinaria, fraterna. La Parietti indossava un incantevole abito scuro ma non inedito, lo aveva già indossato in occasione dei festeggiamenti per i suoi 60 anni. Le è piaciuto talmente tanto da volerlo riproporre: incantevole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Diletta Leotta e la Canalis insieme: curve e sensualità. Ti viene il mal di testa – VIDEO

Alba Parietti, nuova sfida in arrivo. Spunta la foto dal passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti sta caricando il pubblico di una frizzante trepidazione in attesa del suo prossimo incarico televisivo pubblicando immagini straordinarie sul suo profilo Instagram.

La conduttrice ha condiviso, infatti una fotografia che risale a qualche anno fa in cui indossa un abito nero tanto impegnativo quanto audace: completamente di pizzo trasparente, che lascia intravedere le sue forme e la sensualità della sua pelle, incrociato sul collo ma lasciando scoperta parte della rotondità dei suoi seni fino ad arrivare all’addome, molto corto, impreziosito da piume scure sull’orlo.

“Questa foto ha una decina d’anni. La sfida e’ sempre con me stessa… voglio essere tale e quale a me sempre ma venerdì 17 settembre sarò tale e quale a chi?” – scrive in didascalia. Il riferimento è chiarissimo alla sua presenza come concorrente a “Tale e quale show”, il talent show per vip condotto su Rai Uno da Carlo Conti.

Ne vedremo delle belle quest’anno; i compagni di gara della Parietti sono tutti personaggi dotati di talento straordinario e verve infinita: Ciro Priello, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Federica Nargi, Francesca Alotta, Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Simone Montedoro, Stefania Orlando.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo sola in ascensore: il vestito corto… La temperatura sale. Unica – FOTO

Moltissimi sono i commenti di plauso da parte del pubblico: “Ti ammiro sa sempre”, “Venere”, “Stupenda, una delle più belle della tv italiana”.

Non manca qualche critica ma Alba Parietti ha pronto uno stuolo di fan pronta a difenderla: “Ma le donne che scrivono sei diventata vecchia lo sanno che invecchieremo tutte? E il solo fatto di arrivare ad invecchiare è una gran fortuna. Poi invecchiare come lei, che ancora ha fascino da vendere, bè molti se lo sognano pure a 30 anni”.