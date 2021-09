Alex Belli è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: durante la prima puntata del reality, Alfonso Signorini ha rivelato all’attore un po’ di cose

Ieri è cominciata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e quello che è successo durante la puntata ha creato sconcerto tra alcune persone, in particolar modo a Delia, attuale moglie del concorrente Alex Belli. Quando ieri l’attore è entrato nella casa, è stato subito preso di mira dalle attenzioni delle Principesse ma anche da Sophie Codegoni, che non è ancora entrata nella casa ma che ha rivelato nella clip d’anteprima di provare un certo interesse per il marito di Delia.

Delia Duran attacca Sophie Codegoni e le principesse: è già guerra al Grande Fratello Vip

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona?” ha sbottato Delia, postando delle storie sul suo profilo di Instagram. In un attimo, quello che ha detto è diventato virale e ha fatto il giro dei social. Delia non sembra aver fatto digerito quello che è successo ieri nel corso della puntata, delle continue provocazioni rivolte a suo marito Alex. “Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare o rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre principesse? Se è questa la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via“.

Sophie entrerà nella casa venerdì e dovrà fronteggiare le lamentele della moglie di Alex: l’ex tronista è pronta a cercare di fare breccia nel cuore dell’attore, nonostante sia felicemente sposato?