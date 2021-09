Barbara D’Urso prosegue a testa alta la sua strada, piano piano sta riacquistando la fiducia dei suoi fan, Mediaset cambierà idea?

Barbara D’Urso è tornata più carica che mai a condividere con i fan i suoi pomeriggi ed ha un solo obiettivo: riconquistare i suoi spazi nell’azienda Mediaset.

L’ultima stagione televisiva non è andata come sperava la presentatrice che si è dovuta ritirare prima del dovuto, lasciando il pubblico a bocca aperta. Su Instagram spuntano le prime foto del rientro.

Barbara D’Urso, la dama bianca dal sorriso unico – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Seguita da quasi tre milioni di follower, Barbara D’Urso non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti mozzafiato.

Nonostante l’età avanzi, la conduttrice non riesce a fare a meno di mostrare tutta la sua bellezza e le sue forme prorompenti. “Indosso il bianco ma vedo a colori” scrive sotto all’ultimo post dove sfoggia un vestito bianco e dei tacchi a spillo pitonati.

Lo spacco è vertiginoso e il sorriso è il suo biglietto da visita, c’è chi però non riesce proprio a fare a meno di criticarla e giudicarla. Qualcuno, infatti, le scrive: “Ma lo sguardo nel vuoto, come il tuo cervello, non lo cambi mai” e poi ancora “Per come sei messa ultimamente mi sa che l’unico colore che vedi è il nero! Evita il sorriso forzato, D’Urso”.

Dall’altra parte c’è chi, invece, la difende ed ha solo belle parole per la conduttrice e regina dei salotti televisivi, qualcuno commenta: “Che classe” e poi ancora “Bellissima, stupenda, meravigliosa e una figa pazzesca”.

“Nel bene o nel male purché se ne parli” diceva Oscar Wilde e e Barbara D’Urso sembra aver centrato il punto. Chiunque, sia negativamente che positivamente non perde occasione di dedicarle del tempo e questo per lei è solo un successo.