La splendida Elettra Lamborghini ha strappato fragorose risate ai suoi followers: il video postato tra le sue stories è divertentissimo.

L’estate di Elettra Lamborghini è stata meravigliosa: la nativa di Bologna ha visitato luoghi incantevoli e si è rilassata tra le spiagge di Montecarlo e quelle della Grecia. Insieme a lei, molto spesso, c’è stata anche Ludovica Pagani: il duo esplosivo ha sorpreso spesso e volentieri il mondo del web con balletti super sexy, video particolari e scatti prorompenti.

La Lamborghini, già denominata ‘Regina del Twerking’ (il ballo sexy in cui si muovono fianchi e glutei a ritmo di musica), ha dimostrato ancora una volta di avere un corpo da sogno: le sue curve stratosferiche, mostrate con grande frequenza, hanno fatto battere ad un ritmo maggiore i cuori dei followers. Quest’oggi, invece, la classe 1994 ha lasciato il segno pubblicando un video divertentissimo.

“Bastardo”: Elettra Lamborghini arriva proprio lì: il video

Elettra, durante il suo viaggio in macchina, si è distratta quando è arrivata in un posto alquanto particolare. Giunta a Bastardo, la cantante ha voluto immortalare il tutto riprendendo con il suo telefonino e postando il tutto tra le sue stories di IG. Questo comune di Giano Dell’Umbria, d’altronde, ha per nome un appellativo che viene usato spesso per attaccare ed offendere le persone.

“Ah” con un emoticon divertita: questo è quello che l’emiliana ha piazzato sulle immagini. Come mostrato dalle altre stories IG, la Lamborghini ha trascorso un pomeriggio insieme a cagnolini dolcissimi e meravigliosi. La 27enne si è divertita tantissimo. “E’ stata una bellissima giornata”: anche questa frase è apparsa sul suo profilo.

Qualche settimana fa, Elettra ricordò a tutti perché viene chiamata la ‘Regina del Twerking’: la classe 1994 piazzò il suo fondoschiena perfetto proprio in primissimo piano. Il costume sexy mise in evidenza le sue natiche da capogiro.