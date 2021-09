La soubrette Antonella Mosetti non ammette mezze misure quando si parla di voluttuosità: nel completino in pizzo lo zoom sul lato A sarà irresistibile.

La celebre showgirl romana classe 1975, Antonella Mosetti, in ricordo dei suoi sfavillanti esordi sul piccolo schermo nel corso dei primi anni ’90, con la sua partecipazione da fanciulla alla storica trasmissione Mediaset di “Non è la Rai“, desidera quest’oggi rinnovare una tendenza “sublime” destinata a non passare mai di moda.

L’ex gieffina per l’edizione dedicata ai personaggi già avviati al mondo dello spettacolo nel 2016, ed attrice per pellicole meno recenti ma risonanti, come “C’era un cinese in coma” oppure “Un vampiro a Miami”, ha ricoperto anche il ruolo di co-conduttrice per il “Festival di Castrocaro“, al fianco di Massimo Giletti. Attualmente, la Mosetti, è spesso in onda nel salottino del “Live – Non E’ La D’Urso“, nei panni di opinionista.

Antonella Mosetti: "bel completino". Sublime in pizzo: il lato A è irresistibile

