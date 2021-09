La showgirl argentina posta uno scatto dove sfoggia il suo fisico da urlo. Una bellezza senza precedenti e il web è in delirio.

Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Un fascino irresistibile messo in risalto in questa foto mentre indossa un abito che le rende appieno giustizia.

La bellissima showgirl è diventata da poco madre per la seconda volta della piccola Luna Marie, nata dal suo amore con Antonino Spinalbese, giovane hairstylist milanese.

Nonostante la gravidanza terminata da poco è tornata subito in splendida forma e lo dimostra questo scatto che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Il pubblico di Instagram è andato letteralmente in visibilio alla vista di tanta bellezza e sensualità, a cui Belen, del resto, li ha da sempre abituati.

Belen in bianco è di una bellezza mozzafiato

Belen in questo scatto si è mostrata in tutta la sua bellezza con indosso un abito della nuova collezione ‘About you’, un progetto segreto sponsorizzato da tutti i più famosi influencer e che sta incuriosendo sempre di più gli utenti sui social.

Non è la prima volta, infatti, che pubblica sul web degli scatti nei quali indossa degli abiti di questa linea che sono richiestissimi dai numerosi utenti che la seguono e non solo.

L’abito bianco è una tuta intera che mette in risalto il suo fisico e le sue forme mozzafiato. Migliaia sono i like ricevuti nel giro di pochissimi minuti e centinaia i commenti che evidenziano l’apprezzamento da parte del web di fronte a queste foto da togliere il fiato.

Come non rimanere estasiati, del resto, da tanta bellezza e sensualità che sprigiona in questo modo?