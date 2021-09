Belen Rodriguez, la splendida modella argentina continua i suoi impegni lavorativi sfoggiando un outfit essenziale ed una posa che lascia tutti senza fiato.

Ogni volta che si parla di Belen Rodriguez, sembra quasi che si fermi il tempo. Il forte potere comunicativo che la showgirl argentina ha acquisito nel tempo è davvero notevole. Non solo bellezza, la Rodriguez si è molto impegnata negli anni per creare progetti interessanti e avere così un ruolo importante nel campo della moda.

Splendida imprenditrice, ha usato tutto quello che ha appreso negli anni come modella per creare brand accattivanti insieme alla sorella Cecilia – Me fui – e pure con l’ausilio del fratello Jeremias, Hinnominate. Ma adesso per Maria Belen, mamma bis da poco, si prospetta un nuovo anno lavorativo e le sue foto si sa, vengono molto apprezzate.

Belen Rodriguez, l’outfit essenziale conquista il web

Ne avevamo parlato giorni fa, Belen Rodriguez ha da poco preso parte ad un progetto insieme a Diego Dalla Palma in campo beauty, per l’esattezza una capsule collection con i colori dall’effetto intenso che si adattano al suo incarnato latino. Tonalità calde che valorizzano la modella.

“Make up realizzato con la mia capsule collection #BelenxDiegoDallaPalma, io lo amo, e voi?” questo è quanto scritto dalla diretta interessata mentre si lascia immortalare con tutto ciò che occorre per avere il medesimo risultato: matita labbra e rossetto. La sua foto è diventata subito virale, i commenti sono numerosissimi…ovviamente di apprezzamenti. “Bellissima tu e la collezione” le scrive una fan ed un’altra si concentra sui prodotti della collezione definendoli di ottima qualità.

Poi ci sono gli immancabili commenti degli utenti di sesso maschile che magari poco comprendono di make up ma ne amano il risultato finale: “Sei una bomba” si legge tra i tanti messaggi destinati all’argentina più desiderata dagli italiani.

L’outfit essenziale crea questo gioco seducente: i capelli tirati indietro infatti non ostacolano la visione della camicia bianca un po’ sbottonata. L’effetto è da 10 e lode, una media di quasi mille like al minuto.