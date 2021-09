“Sei bellissima anche quando piangi” Kasia Smuntiak e quelle lacrime che provocano emozioni VIDEO

La strepitosa modella polacca ha appena pubblicato un video super emozionante: si tratta della scena di un film che recitò qualche anno fa.

La splendida influencer ha pubblicato, meno di un’ora fa, un video in cui viene immortalata mentre guida un auto piangendo.

La scena è super emozionante ed appartiene ad un film, in cui Kasia recitò nel 2018, ovvero ‘Dolce fine giornata‘, di J. Borcurch. Si se la ricorda?

Il genere del film è drammatico: esso mostra la storia di una grande donna di cultura, che vinse il Premio Nobel per le sue poesie. Alla protagonista del film non è mai importato di piacere agli altri, ha deciso di essere sempre se stessa: la donna ha intrapreso, infatti, una relazione con un ragazzo egiziano, pur non essendo appoggiata dagli xenofobi del posto.

Un film pazzesco, reso ancora più accattivante dalla bella presenza della Smutniak.

Kasia Smutniak, le sue lacrime sciolgono il cuore dei fan

La favolosa attrice, oltre a far emozionare chi guarda i suoi film, intrattiene e strappa un sorriso anche agli utenti del web che la seguono: il suo esercito di seguaci conta ormai 410.000 followers.

Questo suo ultimo post, infatti, è ormai virale, con più di 12.000 visualizzazioni, circa 70 commenti e quasi 4.000 mi piace.

Tra i messaggi lasciati dagli utenti sotto al video, si leggono moltissimi complimenti rivolti alle sue incredibili doti di recitazione, apprezzamenti al suo aspetto fisico e messaggi di supporto e stima, scritti dai fan più affiatati.

Ecco alcuni esempi: “Sei bellissima anche quando piangi“; “La mia attrice preferita!”; “Troppo bella e troppo brava!”; oppure “Sei straordinariamente bella e brava”.

La meravigliosa Kasia Smutniak sul set è semplicemente un incanto: il suo talento viene riconosciuto e apprezzato da migliaia e migliaia di persone!