“Vero amore”. Beyonce: i 40 anni festeggiati in Italia. Il minidress troppo rivelatore: forme in bella vista – FOTO

Beyonce. La pop star e diva internazionale ha scelto l’Italia per festeggiare il traguardo raggiunto dei quarant’anni, vissuti in grande stile. In sua compagnia l’uomo più importante

L’Italia è stata la meta più gettonata dei divi internazionali durante quest’estate 2021. Dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck, Elton John, Vin Diesel, Neil Patrick Harris e famiglia, Kourtney Kardashian con il compagno Travis Barker si allunga la lista dei super vip che hanno scelto il nostro paese per trascorrere incantevoli vacanze.

L’iconica Madonna ha festeggiato addirittura i suoi 63 anni a Borgo Egnazia, relais in provincia di Lecce. Non è stata da meno un’altra mega pop star contemporanea, Beyonce Knowles, che il 4 Settembre ha spento 40 candeline e lo ha fatto in una location da sogno, a noi molto vicina.

Beyonce Knowles: curve da infarto. Il 40esimo compleanno di lusso insieme alla famiglia

Brindisi, tramonti, panorami mozzafiato e famiglia: questi gli ingredienti del 40esimo compleanno di Beyonce Knowles.

La cantante classe 1980, originaria del Texas (Stati Uniti) ha scelto le bellezze del Mediterraneo, dirigendosi tra Capri e Portofino, per dare inizio a una nuova decade della sua vita.

É una delle donne più conosciute a livello planetario, conta su Instagram oltre 207 milioni di follower: una cifra sbalorditiva. Mostra sul popolare social network immagini meravigliose degli ultimi giorni trascorsi a bordo di “Flying fox”, il mega yacht di Jeff Bezos, fondatore, e amministratore delegato di Amazon.

Tantissimi scatti, una sola certezza: la sensualità fuori scala di Beyonce. Le sue curve mozzafiato sono sfoggiate in un ensemble di outfit clamorosi. Spicca su tutti un mini dress arancione pastello, con una profonda scollatura che lascia intravedere le rotondità dei suoi seni voluttuosi. Altrettanto vertiginoso è lo spacco del mini dress, con dettagli a catena ricamati che scendono lungo un lato.

A farle compagnia c’è sempre il marito, il rapper, imprenditore e produttore discografico Jay-Z. Una coppia d’oro anche dal punto di vista lavorativo. Con loro i tre figli: Blue Ivy (nata nel 2012) e i gemelli Rumi e Sir Carter (nati il 13 giugno 2017).

Innamorati come il primo giorno, i due sono testimonial dell’ultima campagna del colosso di gioielli Tiffany & Co. dal titolo “About Love”. Non si può citare la famosa azienda senza pensare a Audrey Hepburn e al film iconico “Colazione da Tiffany”. In una clip di pochi secondi, pubblicata dalla stessa Beyonce, la si può ammirare mentre canta la colonna sonora “Moon River”.

“Twenty years next year” – dice la cantante nel video. Venti anni insieme al suo amore, ancora uniti, forti come sempre, scardinando il pregiudizio che vede le coppie celebri dirsi addio sempre in tempi record: un vero esempio. “Real Love” (Vero amore), scrive infatti qualcuno tra i commenti.