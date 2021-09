“Buongiorno sexy”, Aurora Ramazzotti colpisce nel segno. Il risveglio in videochiamata alza la temperatura – FOTO

Aurora Ramazzotti, il risveglio in videochiamata alza la temperatura. Assieme alla conduttrice c’è anche qualcuno di davvero speciale…

C’è grande attesa da parte del pubblico dei social per “Mistery Land“, il programma che Aurora Ramazzotti ed Alvin condurranno fianco a fianco. Il format presenta delle evidenti somiglianze con “Mistero”, che andò in onda dal 2009 al 2016 con la presenza fissa di Daniele Bossari. La presentatrice, che ha già dimestichezza con il grande pubblico grazie alle esperienze di “Vuoi scommettere?” e “All Together Now”, ha trascorso quasi tutta l’estate sul set, non mancando di documentare le proprie giornate mediante i social. Sempre in prima linea quando si tratta di dialogare con i fan, la Ramazzotti li ha recentemente salutati in una maniera decisamente singolare. Andiamo a vedere nei dettagli le ultime Instagram stories della conduttrice.

Aurora Ramazzotti, il risveglio in videochiamata alza la temperatura – FOTO

Questa mattina, Aurora Ramazzotti ha scelto di salutare i followers che la seguono tramite una serie di scatti a dir poco esplosivi. Per permettere agli utenti di iniziare al meglio la loro giornata, la conduttrice ha deciso di regalare loro un selfie scattato in ascensore, di fronte allo specchio. Aurora indossa una semplice t-shirt nera e dei jeans a vita alta che evidenziano il suo ventre piatto. Ma è nello scatto successivo che la Ramazzotti si gioca tutte le proprie carte.

Si tratta di uno screenshot realizzato dalla figlia di Michelle mentre si trovava in videochiamata assieme all’amico Tommaso Zorzi. I due, dopo l’avventura di quest’ultimo al “Grande Fratello Vip”, si sono riconciliati ed ora sembrano inseparabili. Nello scatto, l’influencer si cimenta in una smorfia che Aurora non ha mancato di immortalare e commentare: “Buongiorno sexy“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

L’affinità tra Tommaso e Aurora sembra essere quella di un tempo. Messi da parte i rancori, i due sono più legati di prima e non mancano di palesare la loro ritrovata sintonia sui social.