“Sempre meglio”. Caterina Balivo in minigonna. Sale la temperatura FOTO

05Caterina Balivo fa impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: nel giro di pochissimi minuti ha raggiunto tantissimi likes e commenti

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiane. Ha esordito quando era a malapena una ragazzina e decise di partecipare al concorso di bellezza più ambito di sempre, ovvero Miss Italia. Lì ha avuto modo di farsi vedere in tv per la prima volta e da lì il suo percorso televisivo è stato tutto in discesa. Ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico e di cominciare la sua carriera che oramai va avanti da un bel po’ di anni.

Caterina Balivo conquista tutti su Instagram: lo scatto fa record di likes in pochi minuti

Caterina ha raggiunto il successo quando cominciò a condurre “Festa Italiana“, poi dopo è arrivato il turno di “Detto Fatto” che ha sancito ufficialmente il suo successo. Dopo ha deciso di tornare su Rai Uno e di provare una sfida tutta nuova: “Vieni da Me” è stato un programma completamente ideato da lei, a cui si è dedicata con anima e corpo. Nonostante le fosse piaciuto portare avanti questo progetto ancora per un po’, ha deciso di intraprendere un’altra strada per non affossarsi facendo sempre la stessa cosa. Caterina ha sempre avuto questo forte desiderio di cambiare e di evolversi. A causa della pandemia non ha avuto molti progetti per le mani, ma adesso sta per cominciare una nuova stagione televisiva e tutti sono curiosi di vedere cosa farà.

Caterina continua a conquistare tutti ogni giorno sui social, l’ultimo scatto che ha pubblicato – tratto da uno shooting – ha raggiunto in pochissimi minuti tantissimi likes e molti commenti di apprezzamento.