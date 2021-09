Champions League, Villareal-Atalanta: tabellino della partita

Il tabellino della prima gara di Champions League tra Villareal – Atalanta, appena terminata.

All’Estadio de la Ceramica, Villarreal e Atalanta si affrontano nel match valido per la 1ª giornata del gruppo F della Champions League.

Gli uomini di Gasperini scendono in campo per fronteggiare la compagine spagnola abituata a certi palcoscenici seppure l’Atalanta è alla sua terza partecipazione consecutiva e nelle due precedenti ha sempre passato il primo turno.

I nerazzurri hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte di Champions League, mantenendo la porta inviolata in quattro di queste vittorie.

Il sottomarino giallo, reduce dalla vittoria dell’ultima Europa League, cerca di imporsi nella massima competizione europea per dire la sua anche in Champions.

Comincia bene, però, l’Atalanta al 5′ passando in vantaggio grazie al gol di Freuler: Zapata difende bene la palla in mezzo all’area e la scarica dietro al centrocampista che conclude con un diagonale che tocca il palo ed entra in porta.

Il Villareal, però, pareggia i conti sugli sviluppi di un’azione in cui perde il pallone Toloi durante un’uscita con palla a piede. Pedraza trova una deviazione e come un fulmine arriva Trigueros che ribadisce in rete.

Al 73′ passa in vantaggio il Villareal: Freuler perde palla sul pressing di Parejo, la palla arriva a Danjuma che sfonda la rete.

Pareggia la Dea all’82’ con Ilicic che finta il tiro e imbuca con il destro il pallone arriva in area a Gosens che è bravo a ribattere in rete.

Villareal-Atalanta: il tabellino

RETI: 5′ Freuler 39′ Trigueros 73′ Danjuma 82′ Gosens

Villarreal (4-3-3) – Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (87′ Mario Gaspar); Parejo, Capoue (61’Coquelin), Trigueros (61′ Gomez); Gerard Moreno, Dia (61′ Danjuma), Pino (73′ Albert Moreno). All: Emery. Atalanta (3-4-2-1) – Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (61′ Demiral); Zappacosta, De Roon (69′ Koopmeiners), Freuler, Gosens; Malinovskyi (69′ Pasalic), Pessina; Zapata (69′ Ilicic). All: Gasperini. ARBITRO: Turpin (Francia)

GUARDALINEE: Danos e Gringore (Francia) QUARTO UOMO: Pignard (Francia) VAR: Brisard (Francia) A-VAR: Frappart (Francia) AMMONIZIONI: 24′ De Roon 54′ Capoue 64′ Gerard Moreno 70’Pino 75′ Coquelin ESPULSIONI: 84′ Coquelin

La seconda giornata dei gironi di Champions League vedranno l’Atalanta ospitare lo Young Boys il 29 settembre alle 18:45. Il Villareal, invece, sarà ospite del Manchester United sempre il 29 settembre ma alle 21.