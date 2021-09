Uno scatto dalla bellezza quasi ultraterrena, sfoggiata senza alcun timore, è quello in cui Giorgia Palmas mostra i dettagli di un’elegante sensualità.

Persasi già con sentito riconoscimento tra i colori dell’autunno, soltanto tre giorni fa, la bellissima modella e showgirl, Giorgia Palmas, si avvia quest’oggi, 14 settembre, a dare inizio ad un altro promettente progetto. Sul set per un ancor parzialmente inedito “shooting day”, in quel di Milano, stavolta la nata sotto il segno dei Pesci si rivelerà in maniera differente. Sfoggiando un outfit dalle caratteristiche ancor più eleganti e polarizzanti.

La soubrette classe 1982, premiata Miss Quenn per l’Europa allo scoccare degli anni 2000, nonché ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi“, ed ex velina a “Striscia La Notizia“, ricopre invece in questo 2021 il ruolo di una delle protagoniste nel docu-film ideato per il piccolo schermo, e realizzato con la regia di Raoul Bova e Marco Renda, dal titolo di “Ultima Gara”.

“Ma che Galaxy” Giorgia Palmas: FOTO da dea, sensualità? Stile di vita

