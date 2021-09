Francesca Alotta sarà una delle concorrenti di “Tale e Quale Show”: scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e carriera

Quasi tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti che prenderà il via venerdì 17 settembre. Tra gli undici concorrenti annunciati troviamo anche Francesca Alotta. La nota cantautrice del celebre brano “Non amarmi” farà parte del cast e si esibirà dinnanzi alla giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Francesca Alotta: vita privata e carriera della concorrente di “Tale e Quale Show”

Nasce a Palermo nel 1968 Francesca Alotta, figlia del noto cantante Filippo Alotta che le trasmette fin da bambina la passione per la musica. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta Francesca inizia a esibirsi come corista, prima di approdare al Festival di Sanremo nel 1992.

Accanto ad Aleandro Baldi vince la categoria delle Nuove Proposte -allora denominata Novità- con “Non amarmi“. Un’esperienza che le spiana la strada e la riporta all’Ariston l’anno successivo. Nel frattempo in quegli anni viene chiamata come ospite fisso prima a Domenica In e poi a Buona Domenica, dove aveva il compito di intrattenere il pubblico con la sua musica.

Dopo essere stata scelta per alcuni progetti teatrali, Francesca Alotta torna in televisione e partecipa al talent Music Farm nel 2004. Al timone del programma Amadeus che la richiamò per la prima edizione di Ora o mai più. La cantante ha all’attivo quattro album, l’ultimo pubblicato nel 2018, e in occasione dell’annuncio della sua partecipazione a Tale e Quale ha comunicato che uscirà presto un nuovo disco.

Lo scorso anno, ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me“, raccontò di star attraversando un periodo piuttosto difficile. L’artista ha dovuto fare i conti con un tumore, per la quale ha affrontato diversi mesi di radioterapia.

In quell’occasione ha parlato anche degli uomini della sua vita che le hanno arrecato non poco dolore. Nessuno è stato infatti in grado di restarle accanto come avrebbe voluto, neanche l’ex marito del quale scoprì i tradimenti durante un momento doloroso: la perdita del figlio. Francesca nell’intervista ha spiegato quanto sia stato complesso per lei accettare di non poter portare a termine una gravidanza e quanto anche questo l’abbia segnata profondamente.

Ora la cantante è pronta a rimettersi in gioco e lo farà sul palco di Tale e Quale Show sul quale debutterà il prossimo venerdì.