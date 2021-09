Chiara Ferragni e la dedica dolce ad una persona molto speciale – FOTO

L’influencer Chiara Ferragni ha voluto scrivere una dedica molto dolce nei confronti di una persona a lei vicine e molto importante

Chiara Ferragni ha scritto una dedica che scioglie il cuore su intagram, riferita ad una persona molto speciale e importante per lei. Si tratta del suo migliore amico Filippo Fiora che conosce dai tempi della scuola. Ecco le sue parole:“In questo giorno 20 anni fa, nel mio primo giorno di liceo, ho incontrato il mio migliore amico Filippo Fiora. In questi 20 anni lui è sempre stato al mio fianco. Un amico leale che mi capisce al primo sguardo, e che sa sempre trovare le parole giuste per confortarmi. Abbiamo attraversato la vita insieme e sono così eccitata per tutto quello che verrà ancora. Ti voglio bene topino mio, grazie davvero per tutto quello che hai fatto e fai per me”.

LEGGI ANCHE>>>Valentina Muntoni, la sua estate in qualche scatto bollente – FOTO

Chiara Ferragni tra business e famiglia, sempre in crescita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Beautiful” Sharon Stone, scatto bollente: il nero le sta d’incanto – FOTO

La Ferragni non si ferma un secondo ne quando riguarda la famiglia, ne quando si tratta di lavoro. Da pochi mesi ha dato alla luce la seconda figlia Vittoria e subito dopo era già in ufficio a far andare avanti il suo business. Un giorno fa ha annunciato un nuovo progetto che riguarda il suo brand Chiara Ferragni, ha infatti firmato una licenza per poter produrre occhiali da sole del suo brand con il gruppo Safilo. Non si ferma mai l’influencer quando si tratta di produrre.

Arriverà quindi una nuova linea di occhiali da sole firmati Chiara Ferragni. Lei ha commentato il fatto scrivendo:”Eccoci di nuovo, un annuncio importante per il mio business. Da Gennaio 2022 avremo la nostra collezione personale prodotta da Safilo”. I commenti dei fan non tardano ad arrivare con congratulazioni:”Grandissima Chiara congratulazioni! A chi ancora ti giudica consiglio di farsi un giretto tra i tuoi traguardi”. “Uno schiaffo a chi crede che dietro il glamour e le foto instagrammate non ci sia impegno e dedizione”.

Sia lei che il marito Fedez sono sempre a caccia di nuovi progetti, anche lui sta producendo una linea d’abbigliamento con un design tutto suo. Insomma sono una potenza insieme Chiara e Fedez e le loro doti imprenditoriali sorprendono ogni volta sempre di più.