Chiara Ferragni lascia ancora senza parole. Dopo l’eccessiva scollatura, si mostra in intimità con il suo uomo: partono i commenti

Che Chiara Ferragni sappia far parlare di sé è cosa nota. Lei, l’influencer numero uno al mondo, non fa mai nulla a caso. Sa bene che qualsiasi cosa faccia e dica, sarà poi ripresa, nel bene e nel male. Solo qualche giorno fa ha fatto “scalpore” la foto della maglia super scollata, indossata senza reggiseno.

Per alcuni troppo audace per essere portata da una mamma di due bambini, per altri un’esagerazione i commenti poco piacevoli di alcune persone. Lei mamma, moglie ma anche donna, bella e giovane ha voluto mandare il messaggio che essere mamma non significa ecclissarsi del tutto. Mostrare un po’ della propria bellezza, senza esagerazioni, è cosa lecita per tutti. Oggi la “Ferri”, come la chiama Fedez, è tornata alla carica.

Chiara Ferragni, super sexy in intimità con Fedez: la FOTO

