La Corea del Nord testa un missile da crociera a lungo raggio

La Corea del Nord ha effettuato con successo i test di un nuovo missile da crociera a lungo raggio durante il fine settimana.

La Corea del Nord ha effettuato con successo i test di lancio del nuovo “missile da crociera a lungo raggio.” Diversi i lanci effettuati durante il fine settimana, lo ha riferito l’agenzia statale KCNA. L’annuncio da Pyongyang ha già innescato forti critiche da parte degli USA. L’annuncio arriva poche ore prima dagli incontri a Tokyo tra i capi negoziatori per la questione nordcoreana tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Il topic denuclearizzazione sarà anche sul tavolo di Seul a partire da domani, martedì 14 settembre, con l’arrivo del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi.

NON PERDERTI ANCHE >>> Scontri nel nordovest del Paese: almeno 15 morti

I test di lancio di sabato e domenica “sono stati condotti con successo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Homo Sapiens by Intrac3ss (@h0m0.sapi3ns)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Scoperto fossile di pterosauro: la “lucertola alata” del Mesozoico

Stando al comunicato dell’agenzia di Pyongyang KCNA, i nuovi corpi missilistici hanno viaggiato per 126 minuti lungo “orbite di volo ovali e modello-8“: delle vere “minacce” aeree per il Pianeta secondo il parere dell’esercito USA. “Queste attività sono la prova evidente dello sviluppo del programma militare della Corea del Nord e delle minacce che [il Paese e il suo progetto] rappresenta non solo per i suoi vicini, ma per l’intera comunità internazionale“, ha affermato in un comunicato il comando Indo-Pacifico statunitense.

Alla preoccupazione degli Stati Uniti si unisce anche quella del Giappone: il capo del gabinetto nipponico Katsunobu Kato ha affermato che il governo è “seriamente preoccupato” e continuerà a collaborare a stretto contatto con Stati Uniti e Corea del Sud per monitorare la situazione a Pyongyang. Le immagini riportate dal quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun mostrano il salto di un missile da uno dei cinque tubi di lancio circondato da una palla di fuoco e un altro missile in volo. Un’arma del genere rappresenterebbe un notevole progresso nella tecnologia delle armi della Corea del Nord, hanno asserito gli analisti.

KCNA ha riferito che il maresciallo Pak Jong Chon, membro del Presidium del Politburo del Partito dei Lavoratori e segretario del suo comitato centrale, ha supervisionato i lanci: secondo quanto riporta l’agenzia statale Kim Jong Un non ha partecipato agli ultimi test missilistici, condotti “con successo” secondo le dichiarazioni degli alti funzionari del regime. I missili sono “un’arma strategica di grande importanza per il Paese“: i corpi lanciati questo fine settimana “hanno viaggiato per 126 minuti sopra le acque territoriali, prima di colpire il bersaglio in mare aperto a una distanza di 1.500 chilometri.”

I missili da crociera della Corea del Nord di solito generano meno interesse dei missili balistici perché non sono esplicitamente vietati dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Fonte The Guardian