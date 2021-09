“Non ho parole”, Costanza Caracciolo augura la buonanotte con un décolleté da sogno – FOTO

Costanza Caracciolo ha pubblicato due foto ieri sera per augurare la buonanotte ai suoi follower: due scatti pazzeschi con un panorama mozzafiato

La showgirl Costanza Caracciolo ha condiviso due scatti bellissimi ieri sera per augurare la buonanotte ai suoi tantissimi follower su Instagram.

La moglie di Christian Vieri negli ultimi giorni ha ricevuto un commento molto poco carino da un hater sui social sotto una foto in cui era appunto in compagnia di suo marito. Questo utente ha scritto: “Siete come nonno e nipote” sottolineando la differenza d’età tra i due sposi visto che lei ha 31 anni e lui 48. Ma la Caracciolo ha risposto per le rime affermando: “Commento banale” e i suoi ammiratori l’hanno sostenuta.

Costanza Caracciolo, la foto con il décolleté in vista

Ed ecco la bellissima modella nativa di Lentini che augura la buonanotte ai suoi follower con tanto di “balconcino” in vista. I suoi fan si sono emozionati nel vederla così sensuale e con il giusto quantitativo di make up nonché un’ acconciatura perfetta che la rende ancora più affascinante.

Tanto che una fan ha chiesto come fa ad avere quel colore di capelli visto che lo vorrebbe anche lei. Un altro utente invece ha affermato di essere letteralmente rimasto senza parole davanti a tanto splendore.

La Caracciolo è splendida in tutte le foto che pubblica, una dea che affascina i suoi follower con le sue stories, post e video condivisi sui social network.

Costanza è conscia di essere molto sexy e bella e infatti non perde occasione per far vedere ai suoi follower un outfit particolare o come negli ultimi scatti un bel trucco e un perfetto e generoso lato A. Una ragazza di 31 anni che man mano si è fatta conoscere e amare dal suo pubblico soprattutto sui social ma anche in televisione e in passarella sia come modella sia come stilista.