Cristiana Capotondi, i suoi favolosi 41 anni lasciano i fan increduli. L’enigma della sua bellezza che inverte le leggi del tempo: incantevole

Esordisce per la prima volta come attrice a soli 13 anni e ottiene la sua prima parte al cinema all’età di 15, e da allora non ha mai smesso di recitare. Classe 1980, vanta già un percorso lungo quasi 30 anni nell’ambito della recitazione, sottolineando le indiscutibili doti che fanno di Cristiana Capotondi una delle attrici più apprezzate del panorama italiano.

La consacrazione arriva nel 2006, con la partecipazione alla pellicola divenuta iconica “Notte prima degli esami“, per la regia di Fausto Brizzi. Indimenticabile nei panni di “Claudia”, il personaggio che le permette persino di ottenere la candidatura al David di Donatello. Seguono altre celebri film, come “Scrivilo sui muri”, “Come tu mi vuoi”, “Ex”, “La peggior settimana della mia vita”, “La mafia uccide solo d’estate”, “Soap Opera” e tantissimi altri, per una carriera inarrestabile e in costante evoluzione.

Anche quest’anno l’attrice aggiunge una nuova esperienza alla sua interminabile lista, con il ruolo da protagonista nel riadattamento televisivo del celebre film di Ferzan Özpetek “Le fate ignoranti“. Splendida nel suo abito rosso in chiffon firmato Alberta Ferretti, ha calcato il red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia proprio per celebrare i 20 anni trascorsi dall’uscita del film, incantando il pubblico con la sua raffinata bellezza.

Cristiana Capotondi festeggia i suoi splendidi 41 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Cristiana Capotondi ha folgorato con la sua seducente ed irresistibile eleganza il pubblico della 78esima Mostra d’arte cinematografica, al momento ignaro di un particolare dettaglio, che avrebbe reso ancora più incredibile l’effetto della sua apparizione. Con un vibrante abito in rosso ed il make up naturalissimo appena accennato, ha conquistato tutta l’attenzione, amplificata proprio nella giornata di ieri 13 settembre.

L’attrice ha compiuto 41 anni, condividendo i festeggiamenti con i fan su Instagram attraverso un post: “Ho compiuto 41 anni ieri. Gli anni della leggerezza“. La descrizione ideale per lo scatto pubblicato, che cattura la delicatezza della sua affascinante femminilità.

Increduli, gli utenti ammirano la sua straordinaria, sofisticata ed intramontabile bellezza: “Auguri bellezza pura“, “Sembri sempre una ragazzina“, “Incantevole“.