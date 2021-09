Dayane Mello, un brindisi al suo dècollète esplosivo: non hai dove guardare. Fa girare la testa – FOTO

Dayane Mello ha ammaliato tutti i suoi fan in vista di una pubblicazione speciale che per lei rappresenta una nuova fase.

Standing ovation per l’ultimo successo su Instagram di Dayane Mello. La supermodella di origini brasiliane ha fatto il pieno di likes in occasione di una foto che ha messo tutti k.o. all’istante.

Un vero e proprio “fulmine a ciel sereno”, condito da una sensualità senza eguali. L’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto i fasti della notorietà ed oggi rappresenta sempre più una certezza sui social e in particolare su Instagram.

In pochi mesi ha raggiunto la “bellezza” di oltre un milione di followers che hanno assistito ad un brindisi “ubriacante” da far girare la testa all’istante. Un bicchiere di vino rosso è la giusta soluzione per rendere accattivante e suggestiva l’atmosfera di contorno.

I fan non hanno potuto fare a meno di inchiodare lo sguardo lì, in direzione di un dècollète esplosivo, che disintegra a poco a poco il top scuro che indossa. Un sogno ad occhi aperti degno di essere nominato tale per una supermodella solo per cuori forti

Potrebbe interessarti anche —>>> Alena Seredova bellissima con il suo amore più grande: Si ricomincia – FOTO

Dayane Mello mostra il dècollète in primissimo piano: fan “ubriachi” di gioia – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DELLA FOTO, VAI SU SUCCESSIVO