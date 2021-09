“Detto Fatto” ritorno in grande stile all’insegna del gossip. Volano frecciatine: “Una cafona”

“Detto Fatto”. Il programma pomeridiano condotto da Bianca Guaccero ha alzato il sipario su una nuova stagione. Il gossip ha imperversato tra le chiacchiere degli ospiti

Si è alzato il sipario ieri, 13 Settembre, su una nuova stagione televisiva del programma factual del primo pomeriggio di Rai Due “Detto Fatto”.

Squadra vincente non si cambia. Abbiamo infatti ritrovato alle redini la strepitosa Bianca Guaccero. L’artista pugliese ha preso il testimone della conduzione nel 2018 da Caterina Balivo ed è oggi alla sua quarta edizione consecutiva. La ritroveremo presto sul piccolo schermo in altre vesti, quelle di attrice, nella fiction dal titolo “Fino all’ultimo battito” (in onda dal prossimo 23 settembre).

“Detto Fatto”: Giovanna Civitillo vs Serena Rossi: “Cosa avrebbe dovuto fare”

Giovanna Civitillo & Amadeus

Il pubblico di Rai Due è stato lieto di ritrovare a “Detto Fatto” anche il cast composto dall’esperta di moda Carla Gozzi, Jonathan Kashanian autore della rubrica Superclassifica Jon e l’attore Giampaolo Gambi.

Tra i graditi ospiti della prima puntata c’è stata anche la showgirl Giovanna Civitillo, volto noto del piccolo schermo e moglie del presentatore Amadeus. Tra gli argomenti trattati non poteva mancare un po’ di sano gossip, legato soprattutto all’evento glamour che si è concluso la scorsa settimana: la 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Tra le star più chiacchierate c’è stata sicuramente la madrina della kermesse, la talentuosa Serena Rossi, nonché ex conduttrice proprio di “Detto Fatto” per una sola stagione nel 2017.

L’attrice napoletana ha ricevuto qualche appunto sia da parte di Carla Gozzi che di Giovanna Civitillo in merito al look sfoggiato durante la kermesse nella città lagunare: “Puoi essere semplice in altre occasione ma lì a Venezia devi sfoggiare, doveva osare di più con l’outfit. Non mi è piaciuto.”

Mancanza di coraggio, dunque, secondo loro? Riguardo un altro argomento l’opinione in studio è stata unanime: la poca signorilità della diva Jennifer Lopez nei confronti della stessa madrina della Mostra del Cinema. Hanno fatto il giro del web le immagini di Serena Rossi che le si è avvicinata per presentarsi per essere snobbata pochi secondi dopo.

“Una cafona” – l’ha apostrofata Carla Gozzi.