“Quanto vorrei essere quella collanina”, Diletta Leotta tutta trasparente le fa vedere a tutti, è pazzesca – FOTO

Diletta Leotta infiamma il web con una serie di trasparenze da sogno. La collanina scende lungo il dècollète e fa sognare ad occhi aperti.

La giornalista sportiva, Diletta Leotta ha arricchito il suo sex appeal, con uno scatto da “mille e una notte” per i tanti followers che hanno sognato di trascorrere quella sera accanto a lei.

La mise invitante della compagna di Can Yaman è tra le certezze di una serata epica. L'”About” festival mette in vetrina diverse vip del mondo dello spettacolo. A confondere le idee dei fan è proprio il duo “Canalis-Leotta” che ha catturato l’attenzione di tutti in un “concentrato” di libidine e adrenalina pura.

Diletta in particolare non ha avvertito il distacco dalla sua amica, anzi i riflettori l’hanno seguita come se fossero la sua ombra. Le telecamere esaltano inevitabilmente le trasparenza, dal braccio alle parti segrete.

Per non parlare di quel dècollète travolgente e il dettaglio della “collanina” che scivola lungo il suo corpo. “In tanti vorremmo essere al suo posto” commentano estasiati alcuni fan, letteralmente spiazzati da un’eleganza raffinata che sfocia inevitabilmente in una sensualità d’altri tempi

GUARDA QUI>>> Whatsapp: amati e odiati messaggi vocali. Esiste un’alternativa: la conoscevate? Geniale

Diletta Leotta, la regina dell'”About” regola la concorrenza: sensualissima – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI, VAI SU SUCCESSIVO