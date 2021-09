Elisabetta Gregoraci la mise accattivante esalta le paillettes, mutandine in vista: la notte è giovane – FOTO

Elisabetta Gregoraci incanta tutti i suoi followers, diventando la protagonista di una serata da urlo: i dettagli “bollenti”.

Non poteva presentarsi meglio di così all’appuntamento dell’anno, la favolosa Elisabetta Gregoraci, protagonista assoluta dell’evento.

Si tratta di un evento dal “sapore” britannico definito “About“, dove tantissimi vip vi hanno preso parte con l’obiettivo di accaparrarsi i riflettori di giornata. Dal duo Leotta-Canalis, fino alla showgirl di Soverato, con uno spazio di bellezza riservato solo ed esclusivamente a lei.

In occasione di una passerella alla moda di altissimo profilo, la compagna di Flavio Briatore sfoggia un fisico che rasenta la perfezione. Non è passato inosservato la “mise” elegantissima e raffinata condita da un vestitino aderentissimo che esalta il tema delle “paillettes“, giusto per dare nell’occhio delle telecamere.

Un sorriso incandescente accende la passione dei fan, che va a completarsi nel momento in cui Elisabetta siede sotto il suo baldacchino di competenza.

Il primo piano mette in evidenza i dettagli “bollenti” del suo repertorio. Dalle gambe lisce e brillanti alle mutandine in bella mostra. Dettagli che la incoronano la regina assoluta della serata

Elisabetta Gregoraci, protagonista nella notte di “About”: il meglio del suo repertorio in FOTO

