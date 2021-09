“Ti si vede il….”, Federica Pellegrini, il particolare bollente sfugge al suo controllo. Il web lo nota e impazzisce – FOTO

L’ultimo scatto pubblicato da Federica Pellegrini manda Instagram in tilt: un particolare bollente sfugge al controllo della nuotatrice…

Le ultime settimane sono decisamente movimentate per Federica Pellegrini, che sta partecipando all’International Swimming League assieme al team “Aqua Centurions”. Per la nuotatrice si tratta dell’ultimo campionato prima del ritiro, annunciato mesi fa durante la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Federica, che sta vivendo questa esperienza con grande entusiasmo, riesce a ritagliarsi anche del tempo da trascorrere con la sua dolce metà. Stiamo parlando di Matteo Giunta, l’allenatore con cui è uscita allo scoperto solamente poche settimane fa. Nell’ultima compilation che li ritrae assieme non può sfuggire un particolare bollente: sembra proprio che la Pellegrini non si sia accorta dell’incidente “hot”.

Federica Pellegrini, il particolare bollente sfugge al suo controllo. Il web impazzisce – FOTO

