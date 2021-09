Laura Chiatti torna a lavoro e sfoggia su Instagram uno scatto mozzafiato, attualmente sta lavorando ad un progetto molto interessante

Laura Chiatti è un’attrice molto conosciuta dal pubblico italiano, ha interpretato diversi ruoli come Ginevra Biro in Ho voglia di te, Chiara in Io che amo solo te e tanti altri ancora. E’ sposata da undici anni con il collega Marco Bocci e dalla loro relazione sono nati due figli.

In questi ultimi mesi il gossip ha parlato di una crisi tra loro, smentita dai diretti interessati che hanno postato foto insieme. Tra moglie e marito sembra andare tutto a gonfie vele.

Laura Chiatti, camicia rosa e sguardo allettante – FOTO

