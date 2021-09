“Love is in the Air” anticipazioni 15 settembre: il ricatto della nonna di Eda

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Eda deve allontanarsi da Serkan ma non trova il coraggio per farlo

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca che sta conquistando numerosi telespettatori ogni giorno. Eda e Serkan non sono ancora tornati insieme, ogni volta che sono sul punto di sistemare le cose, qualcosa va storto. In questo momento il problema è la nonna di Eda, che è rientrata nella vita di sua nipote per complicarla. A causa di sua nonna, infatti, Eda non può riconciliarsi con il suo amato. La nonna ce la sta mettendo davvero tutta per allontanarli l’uno dall’altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le stelle”, l’annuncio clamoroso di Alessandra Tripoli: “Milly Carlucci non l’ha visto”

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

La nonna di Eda ha fatto in modo che Serkan venisse arrestato, così che Eda potesse essere ricattata: la nonna le ha messo davanti una condizione semplice, o la libertà di Serkan o la loro storia d’amore. Eda, così, è stata costretta a prendere la decisione di lasciarlo andare. Adesso è arrivato il momento per Eda di spiegare a Serkan perché non potranno stare insieme, o perlomeno di dirgli ufficialmente che non vuole tornare insieme a lui. Non riesce a farlo però perché non è affatto pronta a dire addio per sempre a Serkan. Nel frattempo le cose per Ayfer e lo chef Alexander potrebbero complicarsi: ma questo potrebbe portarli ad un punto di svolta del loro rapporto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gemma Galgani si è rifatta il seno: la reazione di Tina Cipollari a “Uomini e Donne”

Per scoprire quello che succederà invece tra Eda e Serkan, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.