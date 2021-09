Marina La Rosa non ha perso occasione di condividere con il pubblico la sua prima opinione sul “Grande fratello vip”, le sue parole fanno pensare

E’ stata una dei concorrenti della prima edizione del “Grande fratello”, conosciuta da tutti con il soprannome da gattamorta, vista la sua propensione a sedurre persone all’interno della casa.

Oggi è un personaggio televisivo, moglie e mamma di due bambini. Stiamo parlando di Marina La Rosa. La vip è molto seguita sui social dove condivide con i fan, oltre che foto e video, anche pensieri riguardo a vari temi.

Marina La Rosa provoca il web: la FOTO dalla posa seducente

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del “Grande fratello vip” e di sorprese ce ne sono state molte sia per i concorrenti che per il pubblico a casa. Alfonso Signorini ha dato vita ad un mix di persone che daranno filo da torcere al conduttore e che i telespettatori non vedono l’ora di conoscere a fondo.

Intanto Marina La Rosa non ha perso occasione di dire la sua e attraverso uno scatto allettante ha affermato: “Altro che amica geniale. Il geniale è Signorini.

Un lucido sguardo, un perfetto mix tra Bauman e Pasolini. Da un lato i liquidi tra i liquidi dall’altro i poveri d’animo, gli ignoranti, i villani. Metti tutto insieme, mescola bene, aggiungi un po’ di pepe, qualche chilo di narcisismo ma anche un bel po’ di botox, qualche protesi, non scordiamo le extension ed il gioco è fatto”.

Poi ha aggiunto: “Il tutto condito da un’oca seduta su un’altalena (a proposito gli animalisti non hanno ancora protestato). Insomma, per onorare la Ricciarelli, nessun dorma.. si prevede un’edizione coi botti”.

Ma il vero genio è proprio lei, Marina La Rosa che spiega la sua posizione postando uno scatto mozzafiato: in costume, appesa ad una corda, sopra una barca, all’ora del tramonto.

Che il suo discorso sia una provocazione nei confronti del presentatore che non l’ha chiamata per partecipare al reality dopo tanti anni? A qualcuno il dubbio è venuto.