“Matrimonio a prima vista”, arriva la conferma ufficiale dei due ex partecipanti: “Siamo solo amici”

La diretta Instagram di ieri sera ha messo a tacere tutti i pettegolezzi emersi in questi mesi, lo hanno confermato i diretti interessati senza giri di parole.

Durante le passate edizioni di “Matrimonio a prima vista Italia” sono emerse diversi flirt più o meno taciuti tra alcuni concorrenti del docureality. Colpi di scena e decisioni improvvise che hanno fatto emozionare i fan del programma e sperare che potesse crearsi qualcosa anche fuori le telecamere.

Non solo Francesco Muzzi e Martina Pedaletti (nuovamente all’altare il 18 settembre), Fabio Peronespolo e Giorgia Pantini sono felicemente insieme, in molti pensavano, fino a ieri sera, che ci fosse anche un’altra coppia formatasi negli ultimi mesi vista la complicità che si era creata ed i contenuti social che erano stati resi noti alle loro rispettive community.

Ieri sera invece una diretta improvvisa su Instagram tra Andrea Ghiselli e Francesca Musci pare abbia messo una pietra sopra a questa strana relazione che in molti pensavano nel suo pieno fulgore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, Nicole Soria spettacolare e intrigante a cena con LUI. Fan increduli – FOTO

Andrea Ghiselli e Francesca Musci escono allo scoperto, ecco le loro parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ghiselli (@andreaghiselli91)

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, addio al nubilato folle per ex protagonista. Prima delle nozze festeggia così – FOTO

La diretta Instagram improvvisa organizzata ieri sera da Andrea Ghiselli ha spiazzato molti fan all’ascolto. Il giovane ristoratore nativo di Pesaro ha interpellato l’amica Francesca Musci per mettere in chiaro il loro rapporto di questi ultimi mesi.

In molti infatti hanno scritto loro per sapere maggiori chiarimenti visto che le foto sembravano eloquenti ma i due non si erano mai esposti pubblicamente dichiarando quanto stesse accadendo nel privato.

Stanco di tutto questo Andrea ha finalmente voluto fare chiarezza per mettere a tacere tutte le malelingue sui social, ha deciso dunque di fare parlare anche Francesca che dal canto suo ha confermato la loro innegabile amicizia nata in un momento difficile della sua vita.

Ricordiamo che la giovane ha iniziato il rapporto con il Ghiselli dopo la separazione dal marito Stefano Protaggi ben 4 anni dopo la loro l’unione nata proprio nel programma. Tra i due ci sarebbe stata quindi affinità vista la relazione appena finita di lui invece con Nicole Soria.

Entrambi sperano che questa diretta possa placare tutte le voci cattive sul loro conto e far terminare una volta per tutte la spirale di notizie fake che ormai li stanno coinvolgendo, e ferendo, da mesi.