Harry ha fatto ingelosire Meghan Markle che ha reagito con una pesante scenata. Una foto che ritrae una donna immortalata al fianco del Duca l’ha mandata in tilt.

Tempo di bufera in casa dei Duchi di Sussex? Harry e Meghan non solo continuano a stupire con le loro costanti tensioni con la Royal Family, ma ora hanno catturato l’attenzione dei media con un dissidio che li vede protagonisti. Marito e moglie avrebbero vissuto un momento di criticità a seguito di una pesante scenata di gelosia dell’attrice di Suits nei confronti del marito.

Un comportamento del figlio di Lady D. l’avrebbe infatti mandata su tutte le furie scatenando il suo lato più geloso. In particolare a preoccuparla una bellissima e talentuoso donna con cui il marito è stato immortalato.

Meghan in tilt per la gelosia: la donna al fianco di Harry che l’ha fatta infuriare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aspen Valley Polo Club (@aspenvalleypoloclub)

Secondo i tabloid inglesi Meghan Markle ha messo in atto una pesante scenata di gelosia nei confronti di Harry a seguito di una foto apparsa su Instagram. Si tratta di un post inerente a una gara di polo a cui il Duca ha preso parte lo scorso mese, mentre la moglie era rimasta a casa con i loro figli, Archie e Lillibet, scelta di cui si è poi pentita a posteriori. Durante l’incontro sportivo il fratello di William ha conosciuto infatti una 24enne, Riley Ganzi, giocatrice di polo molto affascinante.

Nella foto del torneo, scattata alla fine della gara e pubblicata sul profilo Instagram dell’Aspen Valley Polo Club, il Sussex si mostra al fianco dei compagni di gioco tra cui la giovane che tiene tra le braccia. Proprio questo abbraccio avrebbe ferito Meghan scatenando la sua gelosia.

Sembra che nella dimora dei Sussex, situata a Montecito, a Santa Barbara, sia scoppiata la tempesta incrinando il clima sereno che ha accompagnato la coppia in questi mesi. Nonostante le tensioni con la Royal Family, con cui i rapporti sono sempre più gelidi, il legame tra i due è da sempre molto forte. Sposati dal 2018, genitori di due figli, hanno detto addio ai reali nel 2020 lasciando Londra per costruire un nido d’amore tutto loro in America.

Proprio qui tuttavia si sarebbero scontrati per via della gelosia della Markle secondo la quale dallo scatto sembrerebbe essersi creata troppo confidenza tra il marito e la 24enne.